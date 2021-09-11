Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию 53 домов по реновации за 2021 год

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию 53 жилых домов по программе реновации жилищного фонда города с начала 2021 года. Такое заявление он сделал в субботу, 11 сентября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты начали возведение и проектирование более ста объектов, общая площадь которых составляет свыше двух миллионов квадратных метров.

— С начала 2021 года переселены или начали переселение 27 тысяч жителей, из которых 13, проживающих в 84 старых домах, получили предложения о равнозначных квартирах только в текущем году, — отметил заммэра столицы в правительстве.

При этом Андрей Бочкарев добавил, что столица продолжает наращивать темпы строительства жилья по реновации. Сейчас программа активно реализуется во всех округах города.

Например, с начала текущего года более 14 тысяч москвичей переехали в новые дома. С момента старта программы под заселение отдали 112 новостроек.

— Ведется строительство 153 объектов, еще 143 новостройки находятся в проектировании. В новостройки переехали 37,7 тысячи жителей, — подытожил Андрей Бочкарев.

В пятницу, 10 сентября, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что при проектировании новостроек по программе реновации уже применяются технологии информационного моделирования (BIM).