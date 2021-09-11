Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию 53 домов по реновации за 2021 год

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев сообщил о вводе в эксплуатацию 53 домов по реновации за 2021 год
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о вводе в эксплуатацию 53 жилых домов по программе реновации жилищного фонда города с начала 2021 года. Такое заявление он сделал в субботу, 11 сентября.

Он отметил, что в настоящий момент специалисты начали возведение и проектирование более ста объектов, общая площадь которых составляет свыше двух миллионов квадратных метров.

— С начала 2021 года переселены или начали переселение 27 тысяч жителей, из которых 13, проживающих в 84 старых домах, получили предложения о равнозначных квартирах только в текущем году, — отметил заммэра столицы в правительстве.

При этом Андрей Бочкарев добавил, что столица продолжает наращивать темпы строительства жилья по реновации. Сейчас программа активно реализуется во всех округах города.

Например, с начала текущего года более 14 тысяч москвичей переехали в новые дома. С момента старта программы под заселение отдали 112 новостроек.

— Ведется строительство 153 объектов, еще 143 новостройки находятся в проектировании. В новостройки переехали 37,7 тысячи жителей, — подытожил Андрей Бочкарев.

В пятницу, 10 сентября, глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что при проектировании новостроек по программе реновации уже применяются технологии информационного моделирования (BIM).

Читайте также:
Андрей Бочкаревпрограмма реновации жилья в Москве
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте