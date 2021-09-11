Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко выразил мнение, что в будушем США могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2». Об этом он сообщил в субботу, 11 сентября, на форуме YES Brainstorming.

Он отметил, что в случае санкций со стороны Америки Европа не будет покупать газ, идущий через этот трубопровод.

— «Северный поток — 2» не будет работать, — заявил Юрий Витренко.

Также глава компании добавил, что санкционные меры США длительное время останавливали возведение газопровода. Однако в последний момент ограничения сняли, цитирует ТАСС руководителя «Нафтогаза».

В пятницу, 10 сентября, строительство «Северного потока — 2» завершили. После этого федеральное сетевое агентство (BNA) заявило, что оператора «Северного потока — 2» — компанию Nord Stream 2 AG могут наказать в случае запуска газопровода до независимой сертификации.

Сейчас Nord Stream 2 AG подала заявку, которую рассматривает BNA. Организация хочет соответствовать всем требованиям сертификации и правилам третьего энергопакета Евросоюза.

В этот же день немецкий политолог Александр Рар спрогнозировал, когда же на самом деле российский газ поступит в газотранспортную систему Европы. По его мнению, старт эксплуатации будет зависеть от выборов в Германии.