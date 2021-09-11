Почти два миллиона москвичей зарегистрировались для участия в электронном голосовании

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Регистрация на участие в дистанционном голосовании на выборах 17–19 сентября завершится в понедельник, 13 сентября, в 23:59.

В настоящий момент в системе зарегистрировались 1,8 миллиона жителей столицы. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На портале отметили, что для участия в дистанционном голосовании необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru, проверить наличие полной учетной записи, а после — пройти этап регистрации для голосования.

Также это можно сделать с помощью мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

В субботу, 11 сентября, в посольстве и Генеральном консульстве РФ рассказали о старте досрочного голосования на выборах в Государственную думу в Японии и Таиланде.

Сейчас в Японии проголосовать можно на избирательном участке в городе Тояма, а в Таиланде — на острове Самуи в отеле W Retreat Koh Samui.

При этом 12 сентября досрочно проголосовать можно будет в городе Паттайя, а 19 сентября — в Бангкоке и на Пхукете в Таиланде.

Также в основной день голосования в Японии будут действовать четыре участка: в Токио, Осаке, Саппоро и Ниигате.