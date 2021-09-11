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Пациенты некоторых коронавирусных больниц смогут проголосовать на выборах

Виктория Сикерина

Политика
Пациенты некоторых коронавирусных больниц смогут проголосовать на выборах
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что пациенты некоторых госпиталей по коронавирусной инфекции смогут проголосовать на выборах в Государственную думу 17–19 сентября. Об этом она заявила в субботу, 11 сентября.

Глава ЦИК отметила, что в нескольких медицинских учреждениях создадут временные участки для голосования, куда смогут прийти заболевшие.

— Таких участков будет немного, — сообщила Элла Памфилова.

По ее словам, небольшое количество связано с тем, что голосование пройдет только в тех больницах, где был запрос на данную процедуру.

При этом Памфилова добавила, что на участках будут работать исключительно сотрудники «красной зоны» без сопровождения наблюдателей.

— Но те же активные больные, которые голосуют, могут самоорганизоваться, друг за другом могут наблюдать, — приводит «Российская газета» слова председателя ЦИК.

В субботу, 11 сентября, в посольстве и Генеральном консульстве РФ сообщили о старте досрочного голосования на выборах в Госдуму в Японии и Таиланде.

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