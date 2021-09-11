Андрей Бочкарев: Более 15 тысяч человек задействовано на строительстве Большой кольцевой линии метро

Фото: Ирина Хлебникова / Вечерняя Москва

Свыше 15 тысяч человек задействовано на строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на строительстве БКЛ задействовано более 15 тысяч человек, при этом порядка 11 тысяч человек трудятся на пусковом участке 2021 года, который включает западный, юго-западный и южный участки Большого кольца. Работы ведутся круглосуточно в три смены, — рассказал заммэра. Его слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В свою очередь генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, который является оператором программы развития Московского метрополитена,добавил, что всего на строительстве объектов московского метро задействовано более 21 тысячи человек.

По его словам, помимо пускового участка БКЛ, активные работы ведутся на восточном и северо-восточном отрезках Большого кольца, на продлении Люблинско-Дмитровской и Калининско-Солнцевской линий, возведении новой Троицкой ветки, а также на строительстве и реконструкции четырех электродепо.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».