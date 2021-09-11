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Андрей Бочкарев: Активное сооружение пересадок продолжается на строящихся станциях северо-востока БКЛ

Василий Плиткин

Город
Андрей Бочкарев: Активное сооружение пересадок продолжается на строящихся станциях северо-востока БКЛ
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Активное строительство пересадок со строящихся на действующие станции метро ведется на северо-восточном участке БКЛ. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство пересадок со станций глубокого заложения северо-восточного участка БКЛ «Марьина роща» и «Рижская» на одноименные действующие станции метро радиальных линий ведется горным способом. Общестроительная готовность пересадочных узлов на этих станциях на текущий момент более 60 процентов, — рассказал заммэра.

Глава Строительного комплекса уточнил, что в рамках сооружения пересадочного узла «Рижская» выполнена сбойка строящейся станции БКЛ с действующей станцией Калужско-Рижской линии, завершено сооружение основных конструкций эскалаторного тоннеля, в настоящий момент ведется устройство внутренних конструкций пересадочного узла и гидроизоляционные работы для последующего монтажа четырех эскалаторов.

— Уже в этом году планируется приступить к отделочным работам пассажирской зоны этого пересадочного узла, — добавил Андрей Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

В свою очередь генеральный директор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов сообщил, что на соседней станции БКЛ «Марьина роща» в ходе сооружения пересадки завершены горнопроходческие работы по одному из подходных коридоров и ходкам пересадки на одноименную существующую станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. Также окончены горнопроходческие работы по проходке эскалаторного тоннеля диаметром 9,5 м на 4 эскалатора, натяжной камеры и камеры металлоконструкций, строители ведут сооружение основных и внутренних конструкций пересадочного узла, готовятся к отделке пассажирской зоны натуральным камнем. При этом работы ведутся в стесненных условиях на глубине более 60 метров.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».

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