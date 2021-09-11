Водитель BMW сбил 11-летнего ребенка во дворе дома в Новой Москве
В Новой Москве водитель BMW сбил 11-летнего мальчика. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел во дворе дома № 14 на Радужной улице. В момент происшествия ребенок переходил проезжую часть дворовой территории.
— С предварительным диагнозом «ушибы ноги» мальчика госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении.
Полиция проводит проверку по факту случившегося.
Похожий случай произошел вечером 10 сентября. Водитель автомобиля Mercedes сбил 13-летнго мальчика в районе дома 2 на Рубцовской набережной. В момент происшествия подросток без сопровождения взрослых пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.
В результате наезда 13-летний пешеход был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра».