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Водитель BMW сбил 11-летнего ребенка во дворе дома в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Водитель BMW сбил 11-летнего ребенка во дворе дома в Новой Москве
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Московский, микрорайон Град Московский, Радужная улица, 14к1 Карта всех событий

В Новой Москве водитель BMW сбил 11-летнего мальчика. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел во дворе дома № 14 на Радужной улице. В момент происшествия ребенок переходил проезжую часть дворовой территории.

— С предварительным диагнозом «ушибы ноги» мальчика госпитализировали в медучреждение, — говорится в сообщении.

Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Похожий случай произошел вечером 10 сентября. Водитель автомобиля Mercedes сбил 13-летнго мальчика в районе дома 2 на Рубцовской набережной. В момент происшествия подросток без сопровождения взрослых пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда 13-летний пешеход был госпитализирован с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма и перелом бедра».

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