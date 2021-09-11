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Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд 12 сентября за признание в любви

Илья Ашуров

Город
Московская канатная дорога подарит бесплатный проезд 12 сентября за признание в любви
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Каждый, кто опубликует в соцсети Instagram пост с видом Москвы и хештегом #люблюМоскву, сможет 12 сентября бесплатно проехать на Московской канатной дороге. Об этом в субботу, 11 сентября, сообщила пресс-служба столичной канатки.

— Достаточно показать на кассе размещенную публикацию и получить возможность бесплатно полюбоваться нашей именинницей с высоты птичьего полета, — говорится в сообщении.

Все условия акции можно узнать на портале Московской канатной дороги.

Акция посвящена 874-летию Москвы. В этом году День города празднуется 11 и 12 сентября. В воскресенье, 12 сентября, столичная канатная дорога работает с 10:00 до 21:00, сообщает РИАМО.

В субботу, 11 сентября, Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города во время выступления в парке «Зарядье». Он отметил, что этот торжественный праздник объединяет миллионы россиян по всей стране.

При этом президент РФ подчеркнул особенные заслуги мэра столицы Сергея Собянина. Лидер государства отметил его «не всегда популярные, но вынужденные решения» во время пандемии коронавирусной инфекции.

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