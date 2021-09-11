Праздничный салют в честь Дня города озарил небо Москвы

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Праздничный салют в честь 874-летия Москвы осветил небо столицы. Фейерверки запустили в 21:00 на 26 городских локациях.

Салюты отгремели в саду «Эрмитаж», в Измайловском и Таганском парках и других зеленых зонах города. Кроме того, праздничные фейерверки можно было увидеть в сквере по Олонецкому проезду, в акватории Москвы-реки, на территории ВДНХ, в усадьбах «Воронцово» и «Измайлово», в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» и на прочих городских площадках.

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В субботу, 11 сентября, Владимир Путин поздравил жителей столицы с Днем города во время выступления в парке «Зарядье». Он отметил, что этот торжественный праздник объединяет миллионы россиян по всей стране.

При этом президент РФ подчеркнул особенные заслуги мэра столицы Сергея Собянина. Лидер государства отметил его «не всегда популярные, но вынужденные решения» во время пандемии коронавирусной инфекции.