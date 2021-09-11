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Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 12 сентября

Юлия Курганова

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Москвичей предупредили о сильном тумане до утра 12 сентября
Фото: moscow-live

Туман с видимостью до 200-700 метров ожидается в столице в ближайший час и до утра воскресенья, 12 сентября. Об этом сообщили в субботу, 11 сентября, в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности в своем Telegram-канале.

— В ближайший час, с сохранением до 06:00 12 сентября, в столице местами ожидается туман с видимостью до 200-700 метров, — сказано в сообщении.

В связи с туманом водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим и быть аккуратными на дорогах. Ухудшение видимости может стать причиной аварий.

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло. В конце сентября возможны дневные температуры до +17 градусов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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