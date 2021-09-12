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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Юлия Курганова

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Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Свыше 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали девять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержан один рейс и десять отменены. А в аэропорту Внуково задержаны четыре рейса и шесть отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, кого новые маршруты Шереметьева не избавили от авиашума. В аэропортах московского авиационного узла с 9 сентября изменились схемы взлета и захода на посадку самолетов, сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. Решение назрело давно, признают эксперты, поскольку трассы снижения и набора высоты лайнеров нередко проходят над густонаселенными районами Подмосковья.

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