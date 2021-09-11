«Самолет летит в окно»: кого новые маршруты Шереметьева не избавили от авиашума

Фото: АГН Москва

В аэропортах московского авиационного узла с 9 сентября изменились схемы взлета и захода на посадку самолетов, сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. Решение назрело давно, признают эксперты, поскольку трассы снижения и набора высоты лайнеров нередко проходят над густонаселенными районами Подмосковья.

Речь в первую очередь идет о населенных пунктах рядом с аэропортом Шереметьево. Жители Сходни, Красногорска, Лобни и коттеджных поселков неоднократно жаловались на гул самолетов. Многим из них приходится целыми днями держать из-за этого закрытыми окна. Тема постоянно муссируется в городских сообществах в социальных сетях.

В конце мая, как напоминает «Коммерсант», более семи тысяч жителей Красногорского и Солнечногорского городских округов Подмосковья и московского Митина подписали и отправили жалобу президенту Владимиру Путину.

О серьезности проблемы в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал и пилот одной из авиакомпаний, базирующихся в Шереметьеве, Андрей Литвинов. По его словам, ситуация обострилась, когда в аэропорту была введена в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса. До этого людей в большинстве своем все устраивало.

— На мой взгляд, ее вообще надо использовать только для взлета. А если она используется для посадки, то надо подходить на большой высоте, а дальше коробочкой заходить на аэродром, — пояснил летчик.

Он добавил, что изменение схемы воздушного движения после ввода в строй третьей ВПП было возможно, над этим велась активная работа. Специалист выразил надежду на то, что теперь шума станет меньше, а самочувствие жителей городских округов улучшится. Правда, если этого не произойдет, им придется продолжить борьбу за комфорт.

В соцсетях граждане не торопятся радоваться изменениям, поскольку за последние два года они происходят уже в четвертый раз.

Так что же все-таки изменилось? Ответ на этот вопрос можно найти, посмотрев презентацию Госкорпорации по ОрВД. Но если не вдаваться в тонкости, можно заглянуть на сервис FlightRadar24 и посмотреть, как улетают и прилетают рейсы из Шереметьева.

Фото: FlightRadar

Если 8 сентября набор высоты на рейсах в направлении российского юга, например, осуществлялся над Красногорском, то уже 9–10 сентября лайнеры это делали над менее заселенными районами. Неизменным остается только часть маршрута над Сходней. Это касается как взлетных процедур, так и посадочных. После прохода над Ленинградским шоссе самолеты по внутрироссийским направлениям часто сворачивают направо в сторону Солнечногорска, а самолеты, направляющиеся в Европу, продолжают летать по прямому маршруту.

Фото: FlightRadar

По словам жителя Сходни Алексея Петрова (имя изменено по просьбе собеседника «ВМ»), если жители Красногорска, возможно, и перестали слышать шум низколетящих лайнеров, то в его районе практически ничего не изменилось. Ближе к Ленинградскому шоссе лайнеры продолжают летать на малой высоте.

Однако, признается мужчина, если рассматривать жилые комплексы за станцией Сходня, где он и живет, шум от воздушных судов «не такой уж и напрягающий». Кроме того, по ночам самолеты летают другими маршрутами.

— Я живу здесь уже четыре года. Когда только присматривался к микрорайону, изучал, где и на какой высоте летают лайнеры. Специально даже мерил уровень шума. Поэтому сторону ближе к Ленинградскому шоссе не рассматривал. После открытия новой ВПП самолетов над нами стало в разы меньше. Возможно, еще и потому, что этот момент совпал с ковидными ограничениями. Сейчас рейсов достаточно, но третья полоса, как мне кажется, используется меньше из-за жителей частного сектора, — рассказал Алексей.

Он подтвердил, что основной вал возмущений начался именно тогда, когда стала использоваться третья полоса в Шереметьеве в 2019 году. Над Сходней же самолеты летали всегда, утверждают старожилы. Причем в советские годы, когда аэропорт был построен, они были еще и громче.

— Да и как не летать, если взлетно-посадочная полоса Шереметьева направлена точно на нас? — задается вопросом Петров. — Тем более на малых высотах большому самолету сложно маневрировать и не оказаться над жилыми домами. В Подмосковье каждая пядь земли заселена. Те, кто строит многоэтажки в непосредственной близости к аэропорту, должны думать, как это скажется на комфорте людей. Да и те, кто разрешение на строительство дает, — тоже. Был я в одном таком доме на 13-м этаже. Так там как будто самолет летит в окно. Красиво и в то же время страшно, — поделился местный житель.

В Шереметьеве о проблеме с шумом знают. Правда, его представители подчеркивают, что более чем за 60 лет работы воздушной гавани уровень звукового воздействия на прилегающие территории от летательных аппаратов снизился в 2,5 раза благодаря масштабному обновлению парка за счет современных моделей.

К дискомфорту жителей воздушная гавань прямого отношения не имеет. Как пояснили в ее дирекции по связям с общественностью, еще в 2005 году для строительства взлетно-посадочной полосы № 3 был зарезервирован участок земли, а с 2009 года началось воплощение проекта в жизнь.

В это же время в обход порядка обязательного согласования и получения разрешения на строительство, с нарушениями закона, вокруг аэродрома ускоренными темпами были построены высотные жилые дома. Речь идет о микрорайоне Сходня в Химках и о микрорайоне Катюшки в Лобне. Жилье продавалось по ценам ниже рыночных. И в дальнейшем именно это, по заявлению Шереметьева, привело к многочисленным жалобам обитателей новостроек.

Более того, на протяжении практически всего периода функционирования аэропорта до принятия 135-го Федерального закона от 1 июля 2017 года действовало требование о согласовании жилого строительства на приаэродромной территории с организацией, управляющей аэродромом. С Шереметьевом вопросы строительства высоток не согласовывались, да и к тому же застройщики нарушали санитарные нормы, уверяют в авиагавани.

Тем не менее навстречу людям администрация аэропорта пошла. В ночное время, с 23:00 до 06:00, действуют ограничения по взлету и посадке лайнеров, не соответствующих требованиям по уровню шума. И в большинстве своем они выполняются перевозчиками. В текущих условиях гул самолетов доставляет дискомфорт лишь тем, кто находится в непосредственной близости к аэропорту. От воздушной гавани до ближайших многоэтажек Лобни менее 4 километров, а до дачных участков и коттеджных поселков — и того меньше.

Жителям Химок, которых опросила «ВМ», в большинстве своем гул самолетов не мешает.