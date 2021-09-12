«Перебор с пластикой»: пользователи раскритиковали селфи Навки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигуристка Татьяна Навка в компании мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отправилась на вечеринку к актрисе Наталье Каменской, которая праздновала день рождения. По дороге на вечеринку спортсменка сделала селфи из автомобиля.

На фото было видно, что Татьяна облачена в корсет с гипюром и черный жакет. Она собрала волосы и украсила лук крупными сережками.

— Просто селфи. Вечер обещает быть веселым! — подписала Навка снимок в Instagram.

Многие поклонники отметили, что фигуристка стала совсем не похожа на себя и обвинили ее в злоупотреблении пластикой.

«Уже на себя стала не похожа»; «Фильтров миллион»; «Перебор с пластикой»; «Не узнать. Нос не ее», — выразили свое мнение пользователи.

Но нашлись и фолловеры, которые восхитились тем, как выглядит Навка, они одарили ее комплиментами.

«Хорошенькая»; «Как всегда, неотразима»; «Татьяна, прям расцвели», — прокомментировали пост подписчики.

Татьяна Навка любит демонстрировать подписчикам разные наряды. Недавно она поразила поклонников образом в стиле вестерн. Подписчики в полной мере оценили снимок фигуристки.

Также Навка показала себя в домашней обстановке. Она опубликовала фотографию, где сидит на диване в обнимку с собачкой.