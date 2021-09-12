Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Перебор с пластикой»: пользователи раскритиковали селфи Навки

Юлия Курганова

Общество
«Перебор с пластикой»: пользователи раскритиковали селфи Навки
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигуристка Татьяна Навка в компании мужа, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, отправилась на вечеринку к актрисе Наталье Каменской, которая праздновала день рождения. По дороге на вечеринку спортсменка сделала селфи из автомобиля.

На фото было видно, что Татьяна облачена в корсет с гипюром и черный жакет. Она собрала волосы и украсила лук крупными сережками.

— Просто селфи. Вечер обещает быть веселым! — подписала Навка снимок в Instagram.

Многие поклонники отметили, что фигуристка стала совсем не похожа на себя и обвинили ее в злоупотреблении пластикой.

«Уже на себя стала не похожа»; «Фильтров миллион»; «Перебор с пластикой»; «Не узнать. Нос не ее», — выразили свое мнение пользователи.

Но нашлись и фолловеры, которые восхитились тем, как выглядит Навка, они одарили ее комплиментами.

«Хорошенькая»; «Как всегда, неотразима»; «Татьяна, прям расцвели», — прокомментировали пост подписчики.

Татьяна Навка любит демонстрировать подписчикам разные наряды. Недавно она поразила поклонников образом в стиле вестерн. Подписчики в полной мере оценили снимок фигуристки.

Также Навка показала себя в домашней обстановке. Она опубликовала фотографию, где сидит на диване в обнимку с собачкой.

Читайте также:
критикаСелфиТатьяна Навка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте