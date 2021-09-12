Специалист рассказала, какую кашу нужно есть осенью

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Какую крупу следует включить в рацион осенью и как ее лучше готовить, рассказала консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Кумерина.

Она сообщила, что в состав круп входит много полезных для человека элементов, например, пшенка содержит витамины группы B и омега-жиры, гречка — рутин, который необходим для сосудов. А правильно приготовленная перловка, которую делают из зерен ячменя, укрепляет иммунитет. Поэтому напитки и блюда из этой крупы особенно полезны осенью, в период распространения инфекционных заболеваний.

— Если перловку прокалить в духовке до золотистого цвета и измолоть как кофе, у вас получается злаковый кофе. Это очень полезно, особенно в период межсезонья, инфекционных заболеваний. Когда вы чувствуете, что заболеваете, заварите такой злаковый кофе, и вам станет лучше, — посоветовала Кумерина в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что напиток из перловки помогает при кашле, особенно если добавить в него корицу или имбирь.

Кроме того, по словам специалиста, в каше из перловки содержится огромное количество витаминов, она дает чувство насыщения, энергию, но не вызывает резких подъемов сахара, поэтому показана людям с диабетом.

Чтобы усилить полезные свойства этой каши, нужно запаривать крупу по старинному рецепту.

— Заливаете зерна водой минимум на два часа или на ночь. Таким образом высвобождается фитиновая кислота, которая в злаках содержится в избытке и препятствует усвоению витаминов, — пояснила Кумерина.

Также варить перловую кашу лучше на воде, а не на молоке, чтобы не увеличивать ее калорийность, заключила консультант по лечебному питанию.

Диетолог сообщила о продукте с незаменимым для сердца минералом. Перловка содержит много фосфора, незаменимого для сердечно-сосудистой системы, скелетной ткани и зубной эмали.