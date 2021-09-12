Аналитики предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

Опасные маршруты
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Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
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ЭКО
ЭКО
Французские войска в случае войны с Россией быстро потерпят поражение. Такие выводы содержатся в докладе американского аналитического центра RAND.
Авторы исследования отмечают, что у Франции сильная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие. Но французские вооруженные силы ненадежны, потому что не обладают человеческими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.
Аналитики подчеркивают, что российская армия является сильным и умелым противником. Без поддержки Соединенных Штатов Францию в случае военного конфликта ждет провал, сообщается в издании Forbes.
Экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО. По его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО