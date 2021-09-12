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Аналитики предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

Юлия Курганова

В мире
Аналитики предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Французские войска в случае войны с Россией быстро потерпят поражение. Такие выводы содержатся в докладе американского аналитического центра RAND.

Авторы исследования отмечают, что у Франции сильная армия с самой современной боевой техникой. В ее составе есть новейшие самолеты, хорошо обученные подразделения спецназа и ядерное оружие. Но французские вооруженные силы ненадежны, потому что не обладают человеческими резервами и запасами боеприпасов для ведения длительных боевых действий с Россией.

Аналитики подчеркивают, что российская армия является сильным и умелым противником. Без поддержки Соединенных Штатов Францию в случае военного конфликта ждет провал, сообщается в издании Forbes.

Экс-посол США предположил, как Россия сможет уничтожить НАТО. По его мнению, президент РФ Владимир Путин хочет уничтожения альянса, так как он не соответствует государственным интересам.

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