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Синоптики сообщили о погоде в Москве 12 сентября

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили о погоде в Москве 12 сентября
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В воскресенье, 12 сентября, столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 21-23 градуса. В Подмосковье температура ожидается 18-23 градуса тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столицу вернулись теплые дни и их стоит посвятить отдыху на природе — это длительные прогулки на свежем воздухе, занятия по программам активного долголетия. Такие внешние условия не оказывают дополнительную на организм нагрузку и редко становятся причиной развития метеопатических реакций даже у лиц остро реагирующих на изменения погоды.

Синоптик рассказала, когда в Москву вернется тепло. В этом году возврат жары в столицу не ожидается, однако в конце сентября возможны дневные температуры до плюс 17 градусов. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала метеоролог Татьяна Позднякова.

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