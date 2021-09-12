Разыскиваемого пять лет лидера «банковской ОПГ» задержали в Петербурге

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В Санкт-Петербурге в пятницу, 10 сентября, задержали 37-летнего мужчину, которого подозревают в занятии незаконной банковской деятельностью в Нижнем Новгороде. Источник в правоохранительных органах сообщил, что задержанный находился в федеральном розыске пять лет.

Следователи считают, что именно этот мужчина вместе с подельниками создал в Нижнем Новгороде нелегальную кредитную организацию, сотрудники которой занимались кассовым обслуживанием и инкассацией средств в интересах третьих лиц. За время незаконной деятельности «банковская ОПГ» заработала около 45 миллионов рублей.

Задержанного передали нижегородским правоохранителям. В 2016 году мужчине заочно избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, и пока неизвестно, ужесточат ли ее из-за продолжительного пребывания подозреваемого в бегах, сообщается на портале «Невские новости».

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