В украинском «Нафтогазе» пожаловались на высокие цены на газ

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Украина вынуждена закупать российский газ по «очень высокой цене». Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

— Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину, — передает его слова канал «Украина 24».

Витренко рассказал, что в подземных хранилищах газа (ПГХ) Украины уже накоплено почти 19 миллиардов кубометров голубого топлива, что перекроет потребность жителей страны на текущий отопительный сезон. План на этот год был установлен в размере 17 миллиардов, а несколько лет до этого хватало и 16 миллиардов кубических метров газа, передает «Экономика сегодня».

При этом Украина с 2015 года не покупает напрямую газ у России, а перекупает его у европейских государств. Киевские власти стали тогда «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА Новости.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.