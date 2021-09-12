Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В украинском «Нафтогазе» пожаловались на высокие цены на газ

Михаил Алимов

Политика
В украинском «Нафтогазе» пожаловались на высокие цены на газ
Фото: gazprom.ru

Украина вынуждена закупать российский газ по «очень высокой цене». Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

— Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, импортируем газ на Украину, — передает его слова канал «Украина 24».

Витренко рассказал, что в подземных хранилищах газа (ПГХ) Украины уже накоплено почти 19 миллиардов кубометров голубого топлива, что перекроет потребность жителей страны на текущий отопительный сезон. План на этот год был установлен в размере 17 миллиардов, а несколько лет до этого хватало и 16 миллиардов кубических метров газа, передает «Экономика сегодня».

При этом Украина с 2015 года не покупает напрямую газ у России, а перекупает его у европейских государств. Киевские власти стали тогда «с гордостью считать дни без российского газа», передает РИА Новости.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.

Читайте также:
Нафтогаз УкраиныГазпромУкраина
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте