Андрей Бочкарев сообщил, что при отделке станции БКЛ «Терехово» использован инновационный материал

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Станцию «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро отделали с помощью стеклофибробетона — инновационного материала. Благодаря ему станция заиграет в новых, необычных для пассажиров тонах. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция пускового участка БКЛ «Терехово» уникальна, поскольку для ее отделки использовали инновационного материал стеклофибробетон. В результате москвичи увидят не привычное темное пространство под землей, а станцию, полную света и воздуха. Аналогов по реализации архитектурного замысла станции метро с использованием стеклофибробетона на сегодняшний день в мире нет, — рассказал он.

До этого материал использовался при создании фасада Ледяной пещеры в «Зарядье».

Для строительства станции фабрика «Фиброль», входящая в Промышленный комплекс Концерна «КРОСТ», изготовила более восьми тысяч панелей стеклофибробетона. Их общая площадь составила почти десять тысяч квадратных метров, заявил генеральный директор Концерна Алексей Добашин.

— Гидрофобное и антивандальное покрытие позволит сохранить первозданный вид стеклофибробетонных панелей на долгие годы, — резюмировал он.

До этого Бочкарев рассказал, что активное строительство пересадок со строящихся на действующие станции метро ведется на северо-восточном участке БКЛ. Глава Строительного комплекса уточнил, что в рамках сооружения пересадочного узла «Рижская» выполнена сбойка строящейся станции БКЛ с действующей станцией Калужско-Рижской линии, завершено сооружение основных конструкций эскалаторного тоннеля, в настоящий момент ведется устройство внутренних конструкций пересадочного узла и гидроизоляционные работы для последующего монтажа четырех эскалаторов.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин запустил участок БКЛ от «Мневников» до «Давыдково». Он отметил, что в этом году строительство БКЛ будет завершено на две трети. Полностью строительство запланировано завершить не позднее начала 2023 года.