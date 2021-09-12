Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев сообщил, что при отделке станции БКЛ «Терехово» использован инновационный материал

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев сообщил, что при отделке станции БКЛ «Терехово» использован инновационный материал
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Станцию «Терехово» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро отделали с помощью стеклофибробетона — инновационного материала. Благодаря ему станция заиграет в новых, необычных для пассажиров тонах. Об этом в воскресенье, 12 сентября, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Станция пускового участка БКЛ «Терехово» уникальна, поскольку для ее отделки использовали инновационного материал стеклофибробетон. В результате москвичи увидят не привычное темное пространство под землей, а станцию, полную света и воздуха. Аналогов по реализации архитектурного замысла станции метро с использованием стеклофибробетона на сегодняшний день в мире нет, — рассказал он.

До этого материал использовался при создании фасада Ледяной пещеры в «Зарядье».

Для строительства станции фабрика «Фиброль», входящая в Промышленный комплекс Концерна «КРОСТ», изготовила более восьми тысяч панелей стеклофибробетона. Их общая площадь составила почти десять тысяч квадратных метров, заявил генеральный директор Концерна Алексей Добашин.

— Гидрофобное и антивандальное покрытие позволит сохранить первозданный вид стеклофибробетонных панелей на долгие годы, — резюмировал он.

До этого Бочкарев рассказал, что активное строительство пересадок со строящихся на действующие станции метро ведется на северо-восточном участке БКЛ. Глава Строительного комплекса уточнил, что в рамках сооружения пересадочного узла «Рижская» выполнена сбойка строящейся станции БКЛ с действующей станцией Калужско-Рижской линии, завершено сооружение основных конструкций эскалаторного тоннеля, в настоящий момент ведется устройство внутренних конструкций пересадочного узла и гидроизоляционные работы для последующего монтажа четырех эскалаторов.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин запустил участок БКЛ от «Мневников» до «Давыдково». Он отметил, что в этом году строительство БКЛ будет завершено на две трети. Полностью строительство запланировано завершить не позднее начала 2023 года.

Читайте также:
Андрей БочкаревБольшая Кольцевая линия (БКЛ)Строительство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте