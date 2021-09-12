Андрей Бочкарев: Подготовка площадки для строительства депо «Аминьевское» почти завершена

Фото: Пресс-служба МУФ

Работы по подготовке площадки для строительства депо «Аминьевское» столичного метро почти завершены. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на территории будущего электродепо «Аминьевское» завершается этап подготовки площадки к строительству. Более чем на 90 процентов выполнены снос и демонтаж свыше 70 существующих нежилых зданий и сооружений, а также вывоз и утилизация отходов строительства и сноса. По завершении этого этапа работ строители приступят к возведению новых корпусов депо, — рассказал он.

Депо будет находиться на месте бывшей промзоны с западной стороны улицы Генерала Дорохова возле ее пересечения с Верейской улицей. Его площадь составит более 15,7 гектара.

В депо будут обслуживать поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро — там возведут более 40 различных зданий и сооружений для стоянки и техобслуживания поездов, а также нахождения персонала и администрации сооружения.

На территории уже начались земляные работы.

— В частности, произведена забивка пробных свай длиной 13 метров под подпорные стены, выполнены в полном объеме монолитные работы по устройству двух подпорных стен около проходной № 1 и вдоль улицы Генерала Дорохова, а также произведена забивка пробных кустов свай длиной 9 и 6 метров под здание ОРК. Выполнены статические и динамические испытания для уточнения физико-механических свойств грунтов, — заявил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По его словам, на месте также возводится временный городок для строителей. На площадке будут работать около 180 человек.

Кроме того, он сообщил что БКЛ и электродепо «Аминьевское» будут соединять три пути, которые проходят как под землей, так и по наземной эстакаде.

До этого Бочкарев сообщил, что общая строительная готовность БКЛ оценивается в 88 процентов.

11 сентября мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии метро от станции «Мневники» до станции «Давыдково».