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Матрешки в золотых кокошниках появились напротив гостиницы «Украина»

Михаил Алимов

Город
Матрешки в золотых кокошниках появились напротив гостиницы «Украина»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 Карта всех событий

Напротив здания гостиницы «Украина» в столице появился новый арт-объект.Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Он представляет собой ряд из матрешек разного размера. Каждая из них одета в золотой кокошник. А вот как они выглядят.

Видео: Telegram / Новости Москвы

— У каждой скульптуры есть свой размер, который символизирует разные этапы развития человека, — говорится в сообщении канала.

Матрешки выстроены по росту и интересно вписались в местные пейзажи.

Недавно сообщалось, что фестиваль «Цветочный джем» подготовил ко Дню Москвы арт-объекты из живых цветов. Крупные живые букеты появятся на Тверской площади, улицах Святоозерской, Перерве, Профсоюзной, Матвеевской, Теплый Стан, на Коптевском бульваре и на бульваре Дмитрия Донского, а также на площади Революции. Необычность арт-объектов состоит в их размере: ширина букетов равна двум метрам, а в высоту они поднимаются на все три.

Для каждой инсталляции будет придуман свой стиль. Например, на площади Революции «вырос» настоящий сосновый бор, а на улице Перерве букет оформят в готическом стиле, который подчеркнут лилии, левкадендроны, агапантусы и аллиумы.

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