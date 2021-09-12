«Мокрые курицы»: Винер-Усманова рассказала о первом разговоре с Авериными после скандала на ОИ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Наставник российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова раскрыла детали первого разговора с Диной и Ариной Авериными после скандала на Олимпийских играх в Токио. Она призналась, что назвала сестер «мокрыми курицами», чтобы они не расстраивались.

Винер-Усманова подтвердила, что эта фраза действительно прозвучала в адрес гимнасток. Однако, по ее словам, она всегда считала сестер Авериных королевами.

— Когда они ко мне пришли и сказали, что они вроде хотят закончить, то они были в этот момент для меня «мокрые курицы», — пояснила Винер-Усманова в программе «Москва. Кремль. Путин», передает издание Nation News.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине.

После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

При этом Аверина идеально выступила в упражнении с лентой, Ашрам же дрогнула и уронила предмет. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен.

19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что она осталась довольна работой судей на Олимпиаде. Ведомство подчеркнуло, что технический комитет внимательно проанализировал судейство на каждом этапе соревнований. В результате FIG пришли к мнению, что судьи на Играх действовали справедливо и беспристрастно.

12 сентября президент России Владимир Путин раскритиковал судейство соревнований по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Российский лидер отметил, что судьи должны показать, как выставляются оценки.