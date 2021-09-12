«Чтобы стало лучше жить»: Песков объяснил суть интеграции с Белоруссией

Фото: Администрация президента РФ

Суть Союзного государства России и Белоруссии заключается в улучшении жизни народов двух стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в воскресенье, 12 сентября.

— Суть интеграции не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы выиграли два народа, чтобы белорусам и русским стало лучше жить, — рассказал он.

Бизнесы обеих стран, по словам представителя Кремля, должны иметь одинаковые права, а таможенные процедуры должны быть унифицированы. Это то, что диктует логика, и что выгодно, здесь «нет ничего за пазухой», рассказал Песков в эфире телеканала ОНТ.

9 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко все 28 программ по Союзному государству. Это, по словам российского лидера, придаст мощный импульс, стимул дальнейшему росту экономик двух стран, будет способствовать увеличению производительности труда, а также поможет в создании дополнительных рабочих мест.

В документах идет речь об интеграции валютных систем, о борьбе с терроризмом и принципах взимания косвенных налогов. Договор о едином газовом рынке будет подписан до 1 декабря 2023 года.

Деловые круги двух стран, как отмечает Путин, смогут получить возможность расширить активность в Союзном государстве. Стороны планируют выработать единые подходы к охране труда, социального страхования, поддержки семей с детьми, а также пенсионного обеспечения.