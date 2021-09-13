Более 20 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Более 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали одиннадцать рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны два рейса и шесть отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, кого новые маршруты Шереметьева не избавили от авиашума. В аэропортах московского авиационного узла с 9 сентября изменились схемы взлета и захода на посадку самолетов, сообщили в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ. Решение назрело давно, признают эксперты, поскольку трассы снижения и набора высоты лайнеров нередко проходят над густонаселенными районами Подмосковья.