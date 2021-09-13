Астрологи назвали четыре знака зодиака, которые влюбляются лишь единожды

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Астрологи рассказали, что есть знаки зодиака, представители которых могут по-настоящему полюбить только один раз в жизни. Все остальные романы для них не более чем флирт, страсть, интрига, но никак не любовь.

Весы очень требовательны и потому относятся к романтическим отношениям трепетно. Они долго присматриваются к избраннику, так как их легко ранить. Это не те, из-за кого разбиваются чужие семьи. Зато если Весы встречают настоящую любовь, то будут верны ей до конца.

Близнецы очень влюбчивы, но всей душой отдаются чувству один раз. Если их союз не сложился, то они до конца жизни будут сравнивать новую избранницу с той самой. В любовь они ныряют как в омут с головой и готовы на все ради любимого человека.

Овны — настоящие собственники. Они могут проявлять симпатию, но если влюбляются, то совсем теряют голову. Смириться с расставанием они не могут и долго пытаются вернуть свое счастье. Если это не удается, то они замыкаются в себе и страдают по утраченной любви.

Раки очень эмоциональны, искренне верят в любовь с первого взгляда. Они могут любить безответно только потому, что им кажется, что они не достойны внимания своего избранника. Часто их любовь ходит где-то рядом, а они страдают от одиночества, сообщает Пятый канал.

Названы знаки зодиака, которые легче всех переживают расставание. Расставание не всегда становится личной трагедией. Ясновидящая Кажетта составила список знаков зодиака, которым удается безболезненно пройти этот жизненный этап.