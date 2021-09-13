«Моя любовь»: продюсер Гагариной признался ей в чувствах

Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина на днях пришла в гости на шоу Ивана Урганта на Первом канале, чтобы презентовать новую песню. После эфира саунд-продюсер артистки Владимир Чиняев опубликовал пост-поздравление в Instagram, в котором неожиданно признался ей в любви.

Под видео композитор оставил подпись: «The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно».

Многие фолловеры восприняли эти слова как признание, тем более что сама певица ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.

Фотограф Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова. Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

Слухи о романе Гагариной с продюсером Чиняевым появились еще в 2020 году, тогда их застали вместе на курорте в Турции, но они никак не комментировали это. Чиняев пришел в шоу-бизнес в начале 2000-х годов. Он делал аранжировки песен для Анжелики Варум, Эмина, Карины Кокс, групп «Дискотека Авария», «Машина времени» и многих других.