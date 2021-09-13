Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Моя любовь»: продюсер Гагариной признался ей в чувствах

Юлия Курганова

Общество
«Моя любовь»: продюсер Гагариной признался ей в чувствах
Фото: instagram/gagara1987

Певица Полина Гагарина на днях пришла в гости на шоу Ивана Урганта на Первом канале, чтобы презентовать новую песню. После эфира саунд-продюсер артистки Владимир Чиняев опубликовал пост-поздравление в Instagram, в котором неожиданно признался ей в любви.

Под видео композитор оставил подпись: «The Best My Love, Полина Гагарина... Я так себе и представлял... Благодарен, от души... Душевно».

Многие фолловеры восприняли эти слова как признание, тем более что сама певица ответила ему взаимностью и опубликовала смайлы в виде пылающих сердечек.

Фотограф Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись осенью 2020 года после шести лет брака. У пары есть общая дочь Мия. Также Исхаков тепло относится к сыну певицы от первого мужа — актера Петра Кислова. Весной Дмитрий Исхаков впервые после развода рассказал об отношениях с Полиной Гагариной, назвав их сложными. По его словам, после развода Гагарина уволила его из своей команды, так что по работе они не пересекаются, а общаются исключительно по вопросам, связанным с дочерью.

Слухи о романе Гагариной с продюсером Чиняевым появились еще в 2020 году, тогда их застали вместе на курорте в Турции, но они никак не комментировали это. Чиняев пришел в шоу-бизнес в начале 2000-х годов. Он делал аранжировки песен для Анжелики Варум, Эмина, Карины Кокс, групп «Дискотека Авария», «Машина времени» и многих других.

Читайте также:
романПолина ГагаринаПродюсеры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Преступление без срока давности

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Вера Москвина
Вера Москвина

Кто затягивает ремонт двора

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Мигранты тоже люди

Все мнения
О проекте