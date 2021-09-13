В России предложили увеличить отпуск работающим с COVID-19 врачам

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Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением предоставить медицинским работникам, которые принимают участие в борьбе с коронавирусной инфекцией в России, дополнительные дни оплачиваемого отпуска. Письмо с соответствующим предложением было отправлено на имя главы министерства труда и соцзащиты Антона Котякова.

По мнению депутата, благодаря работе врачей в стране удается замедлить распространение COVID-19 и добиваться высоких темпов вакцинации. Кроме того, за счет труда медработников в РФ снижается уровень смертности от коронавируса.

По словам Петрова, власть денежно поддерживает медработников, однако «никакие деньги не в состоянии компенсировать здоровье и остановить выгорание, вызванное продолжительным стрессом».

Депутат подытожил, что дополнительные дни отдыха помогут повысить врачам свою эффективность, передает RT.

По состоянию на 12 сентября в Москве за сутки выздоровели после лечения от коронавируса 1247 человек. Всего в России в этот день из больниц выписали 14 497 пациентов с COVID-19.