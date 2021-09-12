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За последние сутки в России выявили 18 554 случая коронавируса

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 18 554 случая коронавируса
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

В России за сутки заболели коронавирусом 18 554 человека. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщает оперштаб Москвы.

При этом у 7,2 процента не обнаружены симптомы заболевания. Умерли от данной болезни 788 человек. Выписали из больниц 14 497 пациентов.

Таким образом, всего за время пандемии в РФ заболели COVID-19 уже 7 140 070 человек. Из них скончались 192 749, а выздоровели 6 389 657 пациентов, говорится в Telegram-канале оперштаба.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 40 миллионов россиян сделали прививку против COVID-19. При этом 46 с половиной миллионов человек вакцинировали первым компонентом.

Однако Роспотребнадзор пока не планирует отменять масочный режим в стране. Это означает, что борьба с вирусом еще не окончена и необходимо соблюдать вводимые эпидемиологические меры, чтобы защитить себя и окружающих.

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