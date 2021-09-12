Столичные врачи за сутки вылечили от коронавируса 1247 человек

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В столице за сутки выздоровели после лечения от коронавируса 1247 человек. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил оперштаб Москвы.

Таким образом, общее количество горожан, которых медики вылечили за время пандемии, составляет 1 464 100.

Фото: telegram / оперштаб Москвы

За сутки выявили 1592 новых случая заболевания. В больницу с этим диагнозом доставили 512 человек, из них 258 подключили к аппарату ИВЛ. Умерли 42 человека, передает Telegram-канал оперштаба.

Всего в России за сутки заболели коронавирусом 18 554 человека.

В пятницу, 10 сентября, вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что почти 40 миллионов россиян сделали прививку против COVID-19. При этом 46 с половиной миллионов человек вакцинировали первым компонентом.

Однако Роспотребнадзор пока не планирует отменять масочный режим в стране. Это означает, что борьба с вирусом еще не окончена и необходимо соблюдать вводимые эпидемиологические меры, чтобы защитить себя и окружающих.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Новый препарат необходимо вводить дважды, с интервалом не менее двух недель, в область дельтовидной мышцы. Соответствующая информация следует из инструкции по применению новой вакцины.