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Около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом установят в Москве

Михаил Алимов

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Около 600 лифтов с увеличенным дверным проемом установят в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В столичных многоэтажках установят около 600 новых лифтов с увеличенным дверным проемом. Замена старых пройдет в рамках региональной программы капитального ремонта.

Размер проема увеличится с 650 миллиметров до 700-800. Он будет зависеть от технической возможности установки. Такие лифты облегчат жизнь для маломобильных групп населения и родителей с колясками.

— Количество лифтов, которые в 2021 году планируется заменить на такие, где увеличен до 800 миллиметров дверной проем, — около 200 штук, до 700 миллиметров — около 400 штук. Больше всего кабин с расширенным проемом будет установлено в Южном и Северном административных округах, — сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы Артур Кескинов.

Новые лифты станут быстрее. Они движутся со скоростью один метр в секунду. Кнопочная панель у лифтов выполнена из нержавеющей стали и подсвечена. На самих кнопках используется шрифт Брайля. Кроме того, в них установлены цветные TFT-дисплеи, зеркала и поручни, передает официальный сайт мэра Москвы.

10 сентября сообщалось, что за 2021 год в рамках региональной программы капитального ремонта в столице заменили уже более двух тысяч лифтов. Программа существует уже десять лет. За это время в городе заменили более 38 тысяч лифтов. Теперь в Москве нет ни одного лифта, который работает свыше установленного лимита в 25 лет.

Все лифты произведены в Москве и Московской области. Они комфортны и удобны для пассажиров. При этом, если в доме несколько лифтов, то их меняют поочередно, чтобы не доставлять неудобств жителям.

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