Новую систему оплаты труда педагогов протестируют в пяти российских регионах

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В пяти регионах России в рамках эксперимента введут новый механизм выплаты зарплаты педагогам. Соответствующее постановление правительства опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, эксперимент будет проводиться в Ярославской, Нижегородской, Белгородской и Сахалинской областях, а также в Мордовии.

Новый порядок оплаты труда коснется учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений. Правила не будут распространяться на педагогов из профессорско-преподавательского состава.

В рамках эксперимента планируется составлять ставки зарплаты педагогам на основании квалификационного уровня, который утверждается кабинетом министров. Также регионы смогут самостоятельно устанавливать компенсационные и стимулирующие выплаты.

Отмечается, что должностные оклады не смогут стать ниже прежних заработных плат учителей. Подготовительный этап проекта будет проходить с ноября 2021 года по апрель 2022 года. Новая система оплаты труда будет запущена в стране в период с мая следующего года по май 2023 года.

Значительное повышение зарплат учителей во всех регионах России является первоочередной задачей властей страны. Об этом в среду, 1 сентября, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она добавила, что в РФ разработана одна из лучших в мире систем выявления и поддержки талантливых детей и подростков. Об этом говорят успехи команд российских школьников на международных олимпиадах.