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Матвиенко заявила о необходимости существенно повышать зарплаты учителей

Анастасия Волоснова

Общество
Матвиенко заявила о необходимости существенно повышать зарплаты учителей
Фото: Пресс-служба Совфеда

Значительное повышение зарплат учителей во всех регионах России является первоочередной задачей властей страны. Об этом в среду, 1 сентября, рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она добавила, что в РФ разработана одна из лучших в мире систем выявления и поддержки талантливых детей и подростков. Об этом говорят успехи команд российских школьников на международных олимпиадах.

— Вместе с тем неоспорим тот факт, что качество человеческого капитала определяется, в конечном счете, качеством образования, которое дается в обычных школах. И потому именно они должны находиться в центре внимания федеральных, региональных, муниципальных властей, — приводит РИА Новости слова Матвиенко.

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство планирует совершенствовать систему оплаты труда педагогов с учетом бюджетных возможностей.

До этого президент РФ предложил сделать 2023-й Годом педагога. Он напомнил, что в 2023 году Россия будет отмечать 200-летие Константина Ушинского — основателя российской педагогики.

По словам главы государства, будущее России зависит от талантливых учителей. Он подытожил, что деятельность педагогов — это не просто «услуга», а важнейшая работа для всего населения страны.

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