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Теннисист Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP

Полина Долганова

Спорт
Теннисист Медведев сохранил второе место в рейтинге ATP
Даниил Медведев стал заслуженным мастером спорта России / Фото: instagram.com/medwed33

Российский теннисист Андрей Рублев занял в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) пятое место. Ранее спортсмен располагался на седьмой строчке. Обновленный список был опубликован в понедельник, 13 сентября, на официальном сайте ассоциации.

На прошедшем чемпионате США спортсмен продержался до третьего круга, в котором уступил победу американскому теннисисту Фрэнсису Тиафо.

Чемпион US Open Даниил Медведев в свою очередь сохранил за собой вторую строчку рейтинга.

На первом месте в списке по-прежнему остается сербский спортсмен Новак Джокович.

В воскресенье, 12 сентября, Даниил Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу 25-летнего российского теннисиста.

В августе Медведев стал победителем теннисного турнира серии «Мастерс». Спортсмен в финале обыграл американского теннисиста Райли Опелку — 6:4, 6:3.

Также россиянин принял участие в Олимпийских играх в Токио. 28 июля он прошел в четвертьфинал летних ОИ в мужском одиночном разряде, однако проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте.

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