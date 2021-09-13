Опасные маршруты
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Маньяки СССР
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Грибоедовский ЗАГС
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Рабочий и колхозница
Дали
Дали
ЭКО
ЭКО
Усилившиеся настроения против России и появление большого количества неподсудных радикалов могут поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.
По его словам, в настоящее время в стране проживает большое количество человек, которые готовы сиюминутно пойти на штурм парламента.
По мнению политика, избежать конфликта в обществе поможет жесткая позиция стран Запада, которые в настоящее время только усугубляют ситуацию и призывают взять в Донбассе реванш.
— Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб еще один?», давайте договариваться, — сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».
Конфликт на востоке Украины
Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.
Опасные маршруты
Маньяки СССР
Советское мороженое
Свидания
Деревья
Грибоедовский ЗАГС
Рабочий и колхозница
Дали
ЭКО