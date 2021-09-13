В Раде заявили об опасности начала на Украине гражданской войны

Фото: mvs.gov.ua

Усилившиеся настроения против России и появление большого количества неподсудных радикалов могут поставить Украину на грань гражданской войны. Об этом заявил депутат Верховной рады Олег Волошин.

По его словам, в настоящее время в стране проживает большое количество человек, которые готовы сиюминутно пойти на штурм парламента.

По мнению политика, избежать конфликта в обществе поможет жесткая позиция стран Запада, которые в настоящее время только усугубляют ситуацию и призывают взять в Донбассе реванш.

— Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб еще один?», давайте договариваться, — сказал Волошин в эфире телеканала «Первый независимый».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.