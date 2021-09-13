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Россияне выбрали лучшие страны для жизни

Полина Долганова

Общество
Россияне выбрали лучшие страны для жизни
Фото: pixabay.com

Если бы у россиян была возможность выбрать для проживания любую страну мира, 41 процент жителей страны предпочли бы остаться в России. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Голосование проводилось с 24 августа по 7 сентября. В опросе приняли участие три тысячи совершеннолетних россиян.

На втором месте в списке стран, где участники голосования хотели бы проживать, расположились США. Туда на ПМЖ хотели бы переехать семь процентов опрошенных.

В топ-5 самых предпочтительных стран также вошли Канада, Италия и Швейцария. За каждое из этих направлений проголосовало по четыре процента россиян.

Согласно опросу, на родине предпочтут остаться больше женщин, нежели мужчин. Россию в качестве страны проживания выбрали представители популярных профессий — врачи, педагоги, продавцы и другие.

В США хотели бы переехать медики, экономисты и программисты, передает РБК.

До этого сервис SuperJob проводил опрос, согласно которому шесть из десяти россиян считают себя успешными. Среди респондентов 15 процентов были однозначно уверены в собственной успешности, 44 процента назвали себя скорее успешными. 31 процент опрошенных причисляет себя скорее к неуспешным, каждый десятый однозначно уверен в том, что не добился успеха в жизни.

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