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В Крыму прокомментировали задержание в Праге участника «Крымской весны»

Полина Долганова

Происшествия
В Крыму прокомментировали задержание в Праге участника «Крымской весны»
Александр Молохов

Задержание Александра Франчетти в аэропорту Праги является опасным прецедентом. Об этом заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым Александр Молохов.

По его словам, если россиянина депортируют в Киев и поместят в застенки службы безопасности Украины, это станет прямым нарушением международных прав, а также послужит сигналом, что положительно относиться к возвращению Крыма в состав РФ опасно.

— Происходящее с Франчетти лично я связываю с резкой активизацией русофобских сил в Восточной Европе после «Крымской платформы» и полагаю, что создан опаснейший прецедент, требующий решительной реакции наших властей, — добавил Молохов.

Он уточнил, что в результате случившегося есть основания полагать, что любого россиянина теперь могут похитить «на отдыхе за границей» за пост в поддержку возвращения полуострова.

Молохов подытожил, что жителя России незаконно задержала чешская полиция, из-за чего у Франчетти обострились хронические заболевания, передает РИА Новости.

12 сентября в полиции Чехии сообщили, что на основании международного ордера на арест, выданного Украиной, в аэропорту Праги задержан россиянин.

До этого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов рассказал, что в пражском аэропорту задержан Александр Франчетти. Он был одним из участников событий «Крымской весны», когда полуостров воссоединился с Россией.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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