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Спасатели вытащили застрявшего в землянке лося. Видео

Анна Михалюк

Общество
Спасатели вытащили застрявшего в землянке лося. Видео
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, национальный парк Лосиный остров Карта всех событий

На «Лосином Острове» на выходных прошла спасательная операция: сразу несколько специалистов помогли лосю выбраться из землянки, в которую он упал. О том, кто сообщил спасателям о пострадавшем животном, не сообщается. Очевидцы сняли видео и опубликовали его в Сети.

Около пяти человек помогали животному вылезти, в результате это им удалось, правда лось не сразу встал на ноги — животное обессилело за несколько часов пребывания в одном положении.

«Лосяш, ну ты чего!»; «Как они его заметили?»; «В землянку?» — написали удивленные пользователи Сети под видео спасения сохатого.

Недавно жители Новогиреева увидели на улице лося, который зачастил в район из Терлецкого парка. Встреча с ним на дороге может быть опасной как для животного, так и для человека, поэтому в целях безопасности найденного лося планируется в ближайшее время перевезти на «Лосиный Остров».

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