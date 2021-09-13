Выставка «Мои документы» об истории центров госуслуг пополнилась новыми материалами

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В честь прошедшего 10-летнего юбилея центров госуслуг «Мои документы» в их офисах и на портале «Я дома» начала работать одноименная выставка. Она дополнилась новыми материалами и документами Главархива Москвы.

— Это записи из метрической книги 1885 года, образец паспортной книжки самого начала XX века, фотографии молодоженов во время регистрации брака и многое другое, — рассказали «Вечерней Москве» в пресс-службе МФЦ.

На выставке посетители могут ознакомиться с историей предоставления государственных услуг, которая началась еще в императорские времена, когда регистрировали прибывших гувернеров и прислугу. Теперь центры предоставляют свыше 280 различных услуг для нужд разных людей. Для удобства экспозиция расположена в 28 разных офисах МФЦ. При посещении обязательно ношение масок.

Также до конца сентября будет работать выставка на Гоголевском бульваре. Она более подробно остановилась на современности и покажет гостям, как за последние десять лет поменялось предоставление госуслуг.

Недавно заместитель директора по развитию государственных услуг центров «Мои документы» Татьяна Порецкова назвала новые и уникальные услуги, которые предоставляют офисы МФЦ. Среди них получение водительского удостоверения в день обращения или регистрация брака.