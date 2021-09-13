Музей имени Рублева покажет отреставрированные иконы XVI-ХХ веков

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Музея имени Андрея Рублева представляет выставку «Призвание. 25 лет сотрудничества музея и кафедры реставрации ПСТГУ».

Посетители увидят более пятидесяти икон XVI — начала ХХ века, отреставрированных студентами кафедры реставрации ПСТГУ. После реставрации памятников, как правило, уточняется время их создания. Однако проведенные искусствоведческие исследования уточнили не только даты. Так, удалось определить неизвестного преподобного на иконе из Калязина как Макария Калязинского, узнать происхождение комплекса памятников из иконостаса церкви Рождества Богородицы в селе Пречистом Ярославской области, найти автограф известного мастера из Холуя Никиты Горбунова на образе «Преображение».

Среди отреставрированных икон немало памятников редкой иконографии, таких как «Доброчадие» последней трети XVIII века и «Предательство Иуды» начала XVIII века.

Выставка открыта с 16 сентября по 5 декабря, сообщается на сайте музея.

Дом И. С. Остроухова в Трубниках приглашает на выставку «Леонид Андреев. Жизнь человека», приуроченную к 150-летию русского писателя и драматурга первой половины XX века. Экспозиция условно разделена на несколько частей: «Рождение человека», «Любовь и бедность», «Бал у человека», «Несчастие человека». Посетители окажутся в инсценированном помещении деревянного дома Андреева в Финляндии, в который они попадут после долгих блужданий по лабиринту.

Выставка знакомит не только с Андреевым-писателем, но и открывает другие его таланты — художника, фотографа, мыслителя. Здесь можно увидеть цветные фотографии, живописные работы, документы, фотографии, плакаты, книги, рукописи, эскизы декораций и костюмов.