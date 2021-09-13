Ученые рассказали о полезных свойствах ореха кешью
Западные ученые обнаружили полезные свойства орехов кешью. По словам специалистов, именно этот сорт благотворно влияет на артериальное давление, сообщает «Мир 24».
Исследователи провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые употребляют кешью четыре раза за неделю, снизился риск ишемической болезни сердца на 37 процентов.
Этот орех способен снизить уровень триглицеридов и уровень сахара в крови, а также контролирует холестерин низкой плотности.
В конце августа ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином. Так, включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.
А врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о суточной норме орехов. По ее словам, оптимальной ежедневной нормой считается 30–50 граммов. В сутки человеку можно съедать не более 60 граммов орехов.
При этом диетолог Елена Соломатина объяснила, почему худеющим не стоит есть орехи.
Источник: mir24.tv