Ученые рассказали о полезных свойствах ореха кешью

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Западные ученые обнаружили полезные свойства орехов кешью. По словам специалистов, именно этот сорт благотворно влияет на артериальное давление, сообщает «Мир 24».

Исследователи провели эксперимент и выяснили, что у людей, которые употребляют кешью четыре раза за неделю, снизился риск ишемической болезни сердца на 37 процентов.

Этот орех способен снизить уровень триглицеридов и уровень сахара в крови, а также контролирует холестерин низкой плотности.

В конце августа ученые назвали вид ореха, который поможет в борьбе с высоким холестерином. Так, включение в рацион ореха пекан помогает нормализовать уровень холестерина в крови. Такой вывод сделали американские ученые на основе результатов исследования.

А врач-диетолог Наталья Денисова рассказала о суточной норме орехов. По ее словам, оптимальной ежедневной нормой считается 30–50 граммов. В сутки человеку можно съедать не более 60 граммов орехов.

При этом диетолог Елена Соломатина объяснила, почему худеющим не стоит есть орехи.

Источник: mir24.tv