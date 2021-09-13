Мосгорсуд оставил под стражей бывших премьера Северной Осетии и гендиректора автозавода

Фото: Пресс-служба Басманного районного суда города Москвы

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы на избрание меры пресечения бывшего главы правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергея Такоева и гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиды Габараевой, оставив постановление суда первой инстанции без изменения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 13 сентября.

— Апелляция оставила постановление суда первой инстанции без изменения, — говорится в сообщении.

11 августа Басманный суд Москвы арестовал по делу о растрате бывшего главу правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергея Такоева, гендиректора Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования (ОАО «ОЗАТЭ») Аиду Габараеву и бывшего министра туризма Алана Диамбекова до 10 октября 2021 года.

О задержании Такоева, Габараевой и Диамбекова по делу о растрате денежных средств бюджета Республики Северная Осетия — Алания в особо крупном размере стало известно 10 августа. По местам жительства Габараевой, Такоева и Диамбекова проводились обыски.