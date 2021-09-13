Любительский конкурс цветников прошел в Москве на базе фестиваля «Цветочный джем»

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

На площадке фестиваля «Цветочный джем» состоялся любительский конкурс цветников. Участники 11 и 12 сентября слушали мастер-классы от профессиональных садоводов и составляли собственные композиции.

В конкурсе участвовали более 350 человек. Они разбились на пары и вместе оформили на 18 площадках фестиваля 179 цветочных композиций.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

— На каждой площадке всего было три призера. Двое победителей, которых определили члены жюри, получили в подарок цифровые планшеты. А приз зрительских симпатий и набор садовых инструментов от партнеров конкурса достались тем, за чей проект проголосовало наибольшее количество гостей соответствующей площадки, — рассказали в оргкомитете любительского конкурса цветников.

Остальные участники конкурса получили памятные сувениры с символикой фестиваля. После завершения конкурса все композиции разберут, а растения высадят в столичных парках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Напротив здания гостиницы «Украина» в столице появился новый арт-объект. Он представляет собой ряд из матрешек разного размера. Каждая из них одета в золотой кокошник. Матрешки выстроены по росту и интересно вписались в местные пейзажи.