Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта с 21 сентября

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Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Катар и Казахстан с 21 сентября. Об этом сообщили в оперштабе в понедельник, 13 сентября.

— Также принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: с Египтом (по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх) — с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении.

Кроме того, в частности, увеличивается число вылетов из Санкт-Петербурга в Будапешт с 2 до 4 в неделю, а из Москвы в Нур-Султан — с 3 до 7 рейсов. Полеты по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один рейс в неделю, отмечает РИА Новости.

13 сентября в оперштабе также сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и со Словакией с 21 сентября. Кроме того, с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова.

9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.