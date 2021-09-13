Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта с 21 сентября

Иван Юминов

Общество
Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта с 21 сентября
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия увеличит число регулярных рейсов на курорты Египта, а также в Венгрию, Катар и Казахстан с 21 сентября. Об этом сообщили в оперштабе в понедельник, 13 сентября.

— Также принято решение с 21 сентября увеличить количество регулярных рейсов на взаимной основе со следующими государствами: с Египтом (по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх) — с 15 до 25 рейсов в неделю на каждом маршруте; из пунктов РФ, из которых возобновлены международные полеты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, — с 1 до 3 рейсов в неделю на каждом маршруте, — говорится в сообщении.

Кроме того, в частности, увеличивается число вылетов из Санкт-Петербурга в Будапешт с 2 до 4 в неделю, а из Москвы в Нур-Султан — с 3 до 7 рейсов. Полеты по маршруту Сочи — Доха будут совершаться с частотой один рейс в неделю, отмечает РИА Новости.

13 сентября в оперштабе также сообщили, что Россия возобновляет авиасообщение с Ираком, Кенией, Испанией и со Словакией с 21 сентября. Кроме того, с этой даты возобновляются полеты в Египет и Турцию из аэропортов Мурманска, Читы, Магадана и Пскова.

9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Читайте также:
оперативный штабЕгипетавиасообщение
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

20 лет после терактов 11 сентября: от войны с террором к борьбе друг с другом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

И лешие плутают в буреломе

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь скачут за кордон

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Первая пятилетка кольца

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Воровство бывает разным

Михаил Швыдкой
Михаил Швыдкой

Мир сквозь призму детских книг

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Над кем шутить изволите

Все мнения
О проекте