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Движение на улице Нагорной восстановили после ДТП с женщиной и двумя детьми

Анастасия Колоскова

Происшествия
Движение на улице Нагорной восстановили после ДТП с женщиной и двумя детьми
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Движение транспорта восстановили на улице Нагорной на территории района Котловка, где водитель автомобиля наехал на женщину с двумя детьми, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в понедельник, 13 сентября.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

ДПТ произошло недалеко от дома 37 на улице Нагорной. На месте аварии работали оперативные службы, в связи с чем движение транспорта в районе ДТП осуществлялось по встречной полосе.

Всего на прошедшей неделе в столице зарегистрировали 175 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 10 человек погибли и 185 получили травмы различной степени тяжести. При этом 60 ДТП были связаны с наездом на пешеходов, из них 26 — в зоне действия пешеходного перехода.

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