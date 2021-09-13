Юрист рассказал, кто ответит за смерть отравившихся на Совхозной улице

Фото: Рафаэль Залян / Вечерняя Москва

Организации, занимавшейся обработкой магазина, в котором купили арбуз отравившиеся впоследствии москвички, грозит уголовная ответственность за смерть двух и более лиц. Об этом «Вечерней Москве» сообщил кандидат юридических наук, правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.

Сам инцидент с отравлением семьи произошел 9 сентября по адресу улица Совхозная, дом 16. В тот день бабушка, мать и ребенок были госпитализированы с признаками отравления после употребления арбуза, купленного в одном из сетевых магазинов. Ребенок и пожилая женщина скончались, а мать находится в тяжелом состоянии.

Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что на арбузе из квартиры и других ягодах в магазине были обнаружены следы вещества для борьбы с тараканами. Им специализированная организация обрабатывала торговые помещения.

— Во-первых, здесь администрация магазина будет привлечена к ответственности. Во-вторых — клининговая компания, которая нарушила технологию санобработки. Если они все делают по стандартам, не должно быть такого момента, чтобы сама продукция пострадала и тем более это привело к таким негативным последствиям, — объяснил юрист.

По словам Пантелеева, у оставшихся в живых родственников и потерпевших будут все шансы взыскать с юридических лиц, ответственных за санитарную обработку, компенсацию за понесенный вред, причем речь пойдет о миллионных исках. Тем более столь неординарная ситуация произошла на территории известной, публичной компании.

— Ответственность будут нести подрядчики — юридические лица. Нужно обращаться к ним. Кто бы ни был виновником, ему грозит уголовная ответственность — это причинение смерти по неосторожности. Это только уголовная ответственность. А с учетом того, что речь идет о гибели двух и более лиц, она будет усиленной, — добавил собеседник «ВМ».

Тем временем руководство магазина инициировало внеплановые проверки всех подрядчиков, занимающихся дезинсекцией. А сотрудника компании, проводившей обработку торговых помещений, уже задержали.