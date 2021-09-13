«Реванш за Олимпиаду»: Журова оценила триумф Медведева на US Open

Фото: instagram/medwed33

Победа российского теннисиста Даниила Медведева на US Open является «компенсацией» для болельщиков за его неудачу на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в понедельник, 13 сентября.

— Это определенный реванш за Олимпиаду. Мне кажется, что там был психологический сбой: Даниила завел журналист, спровоцировавший его на комментарии, — предположила она.

Для болельщиков это является компенсацией, так как все надеялись, что он сможет прервать долгий период без побед после достижений теннисиста Евгения Кафельникова, добавила парламентарий. Российский финал микста Игр в Токио, как и успех Медведева, говорят о больших успехах тенниса в стране, подчеркнула бывшая спортсменка.

На такие победы смотрят родители, которые в свою очередь отдают детей в теннис, приводит слова Журовой ИА «НСН».

12 сентября Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале US Open. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу российского теннисиста.

Он в третий раз играл в финале турнира Большого шлема и впервые победил. За победу Медведев получил чек на 2,5 миллиона долларов. Примечательно, что за весь турнир россиянин проиграл всего лишь один сет своим соперникам.