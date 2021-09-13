Несанкционированный камин обнаружили в квартире в районе Лефортово
Незаконно установленный камин в квартире в столичном районе Лефортово обнаружили жилищные инспекторы. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Мосжилинспекции.
В ведомстве отметили, что на несанкционированный камин пожаловался один из соседей хозяина квартиры. По словам заявителя, он незаконно снес перегородки в помещении и установил необходимое оборудование.
— В ходе выездной проверки факты, указанные в обращении, подтвердились. Жилищные инспекторы зафиксировали демонтаж перегородок, объединение балкона с жилой комнатой и размещение газифицированной кухни над жилой комнатой нижерасположенной квартиры, увеличение санузла, а также обустройство камина с дымоходом, — рассказали в Мосжилинспекции.
В результате хозяина квартиры привлекли к административной ответственности и обязали восстановить изначальную планировку помещения, демонтировать камин.
В квартирах жилых домов не допускается нарушение строительных, санитарно-гигиенических и эксплуатационных норм, правил пожарной безопасности и других мероприятий, которые способствуют ухудшению эксплуатации здания и проживания в нем других людей, отметили в ведомстве.
В августе заместитель мэра столицы Петр Бирюков заявил, что число обращений за согласованием перепланировки от москвичей выросло вдвое. При этом жители столицы отдают предпочтение электронному способу подачи заявлений.