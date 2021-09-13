Новые ударные беспилотники комплекса «Ласточка» применили на «Западе-2021»

Фото: Минобороны РФ

Военные применили ударные беспилотники из состава комплекса «Ласточка» на полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках учений «Запад-2021». Об этом стало известно в понедельник, 13 сентября.

За основным этапом следили президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов, отмечает телеканал ОТР.

В ходе учений Минобороны России также впервые в боевых порядках общевойсковых подразделений применила ударных роботов «Уран-9» и «Нерехту».

«Ураны-9» занимались «уничтожением» живой силы и бронетехники условного противника на расстоянии от трех до пяти тысяч метров огнем из ракетных комплексов «Атака», реактивных пехотных огнеметов, а также 30-миллиметровых пушек и пулеметов.

Боевые роботы «Нерехта» были задействованы для огневой поддержки подразделений и разведки. Они вооружены 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» и 30-миллиметровым гранатометом АГ-30М.

Учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходят с 10 по 16 сентября на 14 полигонах. Всего в них принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 вертолетов и самолетов, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей.