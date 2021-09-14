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Глава ВОЗ призвал устранить неравный доступ к вакцинации в мире

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ВОЗ призвал устранить неравный доступ к вакцинации в мире
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В мире не должно возникать неравенство в распределении вакцин, в настоящее время это «пятно на коллективной совести». Об этом рассказал в понедельник, 13 сентября, гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, мировому сообществу стоит отказаться от бустерной вакцинации до конца года. Он также отметил, что на данный момент в мире наблюдается «шокирующее» неравенство в распределении вакцин.

Так, всего было сделано порядка 5,5 миллиардов прививок, но около 80 процентов из них — в странах с доходами выше средних.

— Другие регионы нуждаются в вашей поддержке, — отметил глава ВОЗ.

Он уточнил, что «вакцинное неравенство» в течение долгого времени может привести к появлению новых мутаций коронавируса, пишет ТАСС.

10 сентября вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 39,8 миллиона граждан России полностью вакцинировались от COVID-19. При этом 46,5 миллиона человек ввели первый компонент вакцины от вируса.

26 августа Министерство здравоохранения России зарегистрировало пятую вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорону-Н». Помимо нее, в РФ зарегистрированы «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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