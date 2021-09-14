Более 30 спутников OneWeb запустят с космодрома Байконур 14 сентября

Фото: roscosmos.ru

Британские спутники связи OneWeb запустят на ракете-носителе «Союз-2.1б» с космодрома Байконур вечером во вторник, 14 сентября. Об этом рассказали в Роскосмосе.

«Союз-2.1б» стартует в 21:07 по московскому времени. В Роскосмосе уточнили, что ракета-носитель будет запущена с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту.

Это будет второй запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в текущем году, пишет ТАСС.

11 сентября сообщалось, что ракета «Союз-2.1б» заняла позиции на стартовом комплексе «Восток» космодрома Байконур. На тот момент специалисты выполняли технологические операции по программе первого стартового дня. Например, они делали сборку схем и проводят автономные испытания систем и агрегатов ракеты и разгонного блока.

В четверг, 9 сентября, космические войска ВКС России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Предстартовые операции и старт ракеты «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме.